Ba-Vi: operários são flagrados comercializando ingressos

Durante a confusão que marcou a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi do dia 7 de abril, partida inaugural da Arena Fonte Nova, a reportagem de A TARDE flagrou, na manhã desta sexta-feira, 29, operários que trabalham na construção do estádio comercializando ingressos. Da parte interna do centro de jogos, os funcionários recebiam o dinheiro dos torcedores, que estavam na área externa, e adquiriam os bilhetes nos postos de venda.

Apesar de não terem flagrado a ação dos operários, os administradores da Arena Fonte Nova tiveram informações sobre a prática irregular e prometem tomar as medidas cabíveis para punir os operários envolvidos. Por meio da assessoria de comunicação, a organização do estádio disse considerar "inadmissível que os funcionários se aproveitem da condição de trabalho para obter vantagens".

Os administradores da arena informaram que também analisarão as imagens das câmeras de segurança localizadas na região para identificar os profissionais envolvidos na irregularidade.

