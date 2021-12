Ba-Vi na velha Fonte: grandes clássicos, do início até o fim

Era 22 de abril de 2007. Bahia e Vitória entravam em campo para a rodada de abertura do quadrangular final do Campeonato Baiano. E o público de 60 mil pessoas que lotava a Fonte Nova tinha uma fácil explicação: aquela partida poderia praticamente definir o campeão estadual naquele ano.

No entanto, o que ninguém imaginava era que a relevância do jogo era muito maior. Aquele viria a ser o ultimo Ba-Vi do estádio mais tradicional do futebol baiano. Apenas agora, em 2013, aproximadamente seis anos depois, é que tal situação vai se repetir, só que em uma nova arena, erguida no lugar da antiga, desativada no fim de 2007 e implodida em 2010.

E não poderia haver forma melhor de o maior clássico da Bahia se despedir do seu grande palco. O placar daquele dia foi simplesmente espetacular: Vitória 6 x 5 Bahia. De quebra, o jogo foi ao encontro das previsões daquele dia. O rubro-negro confirmaria o título ainda uma rodada antes do fim do quadrangular.

Mesmo os tricolores, derrotados na ocasião, lembram da partida com uma boa dose de nostalgia. Até porque o Ba-Vi daquele dia foi inesquecível, cheio de elementos especiais. A começar pelo estabelecimento de um ídolo. Índio, atacante do Leão, fez quatro gols na partida e se consolidou como o artilheiro do futebol baiano em 2007.

Além disso, foi um clássico repleto de reviravoltas. Foram três viradas de placar ao longo dos 90 minutos. O Bahia marcou o primeiro, levou 2 a 1, virou para 3 a 2, mas viria a sofrer 5 a 3. E, quando o jogo parecia definido, empatou com gols aos 42 e 44 do segundo tempo. Por fim, o último elemento que consagrou aquele Ba-Vi: o drama dos momentos finais. O gol do triunfo rubro-negro, marcado pelo herói Índio, foi já com dois minutos de acréscimo.

Dessa forma, foi um desfecho fantástico para uma história de mais de meio século. Inaugurada em 1951, a Fonte nova sediou 317 Ba-Vis. Para compensar a partida derradeira, os números gerais do clássico na Era Fonte Nova dão vantagem ao tricolor. Foram 128 triunfos do Bahia, 82 do Vitória e 107 empates. O Esquadrão marcou 372 gols e o Leão, 279. Em 2013, se completam seis anos de um vazio não só no tempo como também no coração de cada torcedor.



