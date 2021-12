Ba-Vi na nova Fonte Nova alterou rotina de Salvador

O clima de inauguração com um clássico do futebol baiano contagiou a cidade de Salvador. No entorno estádio que receberá jogos da Copa das Confederações, em junho de 2013, e da Copa do Mundo, em 2014, o soteropolitano aproveitou para se reunir e tomar uma cervejinha, proibida pela organização dentro da arena.

Os portões foram abertos puco depois do horário previsto, às 11h35. O jogo entre Bahia e Vitória começou às 16 horas, mas antes teve show de Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Torcedores dos dois times esgotaram os ingressos.

A Fonte Nova é um local de muitas lembranças de vitórias para os torcedores. Ficou seis anos fechada por causa da tragédia que matou sete torcedores em novembro de 2007. O estádio foi implodido e reerguido novamente.

