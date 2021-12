Ba-Vi: movimentação é fraca no 1º dia de venda de ingressos

A corrida para a compra de ingressos do Ba-Vi que definirá o campeão baiano de 2014, domingo, 9, em Pituaçu, começou em ritmo lento nesta terça-feira, 8. Houve movimentação, mas sem filas, nos seis pontos de vendas disponibilizados aos rubro-negros.

No início da noite desta terça, não houve divulgação da parcial de assentos vendidos no primeiro dia de vendas, exclusivo para torcedores do Vitória, que como mandante da partida, por ter feito melhor campanha que o Tricolor no campeonato, tem direito a 90% das entradas.

Além das bilheterias de Pituaçu, das 9h às 17h, os torcedores do Vitória podem comprar os ingressos em cinco shoppings de Salvador (veja detalhes no texto ao lado), de acordo com os horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais.

As entradas custam R$ 40 (meia por R$ 20), apenas no setor de arquibancada, pois o setor de cadeiras (com 2.273 lugares) é exclusivo para os adeptos do plano ouro do Sou Mais Vitória.

Como Pituaçu tem capacidade para 32.157 pessoas, e há 3.200 entradas destinadas à torcida do Bahia. Assim, com os 2.273 assentos de cadeira, a torcida do Vitória tem o total de 26.684 ingressos à sua disposição para a final.

Tricolores

A venda para torcedores do Bahia começa nesta quarta, 9, às 12h, nas bilheterias de Pituaçu. Dos 3.200 aos quais o Tricolor tem direito, serão apenas 1.600 ingressos disponíveis no local.

Os outros 1.600 serão vendidos com exclusividade aos sócios do clube (que estiverem em dia), na sexta-feira, a partir das 9h, na Casa de Atendimento ao Sócio (CAS), no Capemi, com limite de compra de um bilhete por pessoa.

