Ba-Vi: mais de 15 mil ingressos já foram vendidos

Até o início da noite desta sexta-feira, 9, foram vendidos mais de 15 mil ingressos para o Ba-Vi, segundo boletim da Arena Fonte Nova.

Os bilhetes estão sendo vendidos na Fonte Nova e nos balcões Ticket Mix (shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela) e no site da Arena (www.itaipavaarenafontenova.com.br), com os seguintes preços: Super Norte (torcida do Bahia) a R$ 30, Norte (torcida do Bahia) e R$ 44, Leste (torcida do Bahia) a R$ 50, Setor Visitante (torcida do Vitória) a R$ 44, Oeste Intermediário e Superior (torcida do Vitória) a R$ 44, Oeste Inferior (torcida do Vitória) a R$ 60 e Lounge Premium (ambas as torcidas) a R$ 140. A meia entrada, 50% do valor, também está disponível.

