Ba-Vi: mais de 12 mil ingressos já foram vendidos

Mesmo se tratando de um clássico em que ambos os time já estão classificados, o Ba-Vi do próximo domingo, 23, na Arena Fonte Nova, em Salvador, está sendo levado a sério pelas torcidas. Até a noite desta quinta-feira, 20, mais de 12 mil ingressos haviam sido vendidos.

No lado tricolor, ainda tem ingressos de inteira em todos os setores. A mais barata é no setor Super Norte, no último anel, com o valor de R$ 30.

Até esta sexta, 21, o torcedor pode adquirir sua entrada pelo site da Arena, nas bilheterias do estádio e nos postos da Ticketmix. No dia do jogo, o único posto de venda de ingressos será na própria Fonte Nova, das 8h às 19h.

Torcida visitante

No lado rubro-negro, o setor mais popular, pelo lado sul do estádio, está esgotado. Para o torcedor do Vitória que ainda pretende comprar ingresso, resta apenas o setor misto, no Lounge Premium.

O valor do local que ainda tem ingresso é de R$ 120, exclusivo para compra pela internet. No estádio, o preço é R$ 140.

