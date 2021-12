Ba-Vi já tem pouco mais de 14 mil ingressos adquiridos

De acordo com levantamento feito no início da noite desta terça-feira, 16, pouco mais de 14,5 mil ingressos já foram adquiridos para o Ba-Vi do próximo domingo, 21, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Deste número, 8,5 mil são do plano de sócios Sou Mais Vitória, enquanto os outros 6 mil foram comprados na internet e nas lojas Ticket Mix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela.

Nas lojas, os torcedores encontraram problemas para comprar os ingressos e tiveram que esperar, em média, seis horas na fila. As unidades da Ticket Mix funcionam até às 22h; na internet, a venda tem funcionamento ininterrupto.

Os ingressos começarão a ser vendidos nas bilheterias da Fonte Nova somente a partir da próxima quinta-feira, 18. As entradas custam a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), e cada pessoa pode comprar até quatro bilhetes.

Mandante do jogo, o Vitória fez acordo com o Bahia e com a Arena Fonte Nova e tará 60% da carga total dos ingressos, enquanto os tricolores terão 40%. No jogo do returno, também a ser disputado na Arena, a proporção será invertida.

O Ba-Vi do próximo domingo marcará o reencontro dos times baianos na elite do futebol nacional depois de dez anos. Com 13 pontos ganhos, o Vitória ocupa a segunda colocação do Brasileirão; o Bahia é o sétimo, com 12 pontos.

