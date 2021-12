Ba-Vi já tem o 5º maior público da Série B de 2015

Na última parcial divulgada pela Arena Fonte Nova, às 14h desta quinta-feira, 1º, 29.501 ingressos já haviam sido vendidos para o Ba-Vi do próximo sábado, 3, às 16h30, pela 29ª rodada da Série B. Com isso, o clássico Ba-Vi já é o 5º maior público da Série B desse ano, superando Ceará 1 x 1 Criciúma, no Castelão, no dia 10 de julho, que teve 28.601 pagantes. O recorde da competição é do Santa Cruz, que colocou 43.320 torcedores no Arruda em 8 de agosto no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo.

A quantidade já inclui os lugares destinados para a torcida visitante, do Vitória, que tem uma cota de 4.529 bilhetes, mas vendeu, até a noite da última quarta-feira, cerca de 3 mil entradas. Hoje, mais 1.500 ingressos foram colocados à venda, exclusivamente para sócios rubro-negros.

A torcida mandante, do Tricolor, só tem agora à disposição os setores Oeste intermediário (R$ 40 / R$ 80) e Leste superior (R$ 25 / R$ 50). A meia-entrada para o Oeste inferior já acabou, restando apenas inteiras. Os três anéis do Norte, os dois primeiros anéis do Leste e os lounges Premium e Norte já foram esgotados.

A melhor marca do Bahia na Série B aconteceu contra o Botafogo, no empate em 1 a 1, no dia 25 de julho, quando 31.398 pessoas foram à arena. O recorde da Fonte Nova aconteceu esse ano, na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, com público de 40.805 torcedores.

