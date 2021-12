Ba-Vi já tem mais de nove mil ingressos vendidos

A menos de 48 horas para o tão esperado Ba-Vi, já foram vendidos mais de 9 mil dos 46 mil ingressos para o clássico. O número não contabiliza o programa do TOB (Torcedor Oficial do Bahia), que tem à disposição cerca de três mil entradas, segundo a Arena Fonte Nova.

A comercialização dos bilhetes foi iniciada no domingo, inicialmente apenas nas bilheterias de Pituaçu. Nesta segunda-feira, 7, porém, começaram as vendas nos pontos tradicionais: nos balcões da Ticketmix (Iguatemi, Salvador e Paralela) e nas bilheterias da Fonte Nova - no Setor Norte (Ladeira Fonte das Pedras), exclusivo para os torcedores do Bahia, e Sul (Dique do Tororó) exclusivo aos fãs do Vitória.

Ao contrário do clássico do primeiro turno - 0x0 no dia 21 de julho -, desta vez, o mando de campo pertence ao Bahia. Sendo assim, 60% dos bilhetes serão para os tricolores e 40% aos rubro-negros.

É importante ressaltar que, no dia do jogo, os torcedores do Bahia terão acesso pelos Portões Norte e Leste, além do Super Norte, todos localizados na Ladeira Fonte das Pedras. Os rubro-negros, por sua vez, pelo Portão Sul (Dique do Tororó).

De acordo com a Arena, crianças de zero a seis anos possuem direito à gratuidade em todos os setores do estádio. As vendas pela internet estão suspensas temporariamente, já que um novo sistema está em implantação. A abertura dos portões será às 18 horas.

