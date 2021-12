Ba-Vi: ingressos estão à venda para primeiro clássico do ano

O torcedor que quiser assistir ao primeiro Ba-Vi de 2013 já pode adquirir os ingressos. O duelo está marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, e como o Barradão está em reforma, o Vitória vai mandar a partida no estádio de Pituaçu.

Os bilhetes custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser comprados somente para o setor de arquibancada. Devido à capacidade do estádio, as entradas para o setor das cadeiras serão destinadas somente para os sócios rubro-negros do plano Ouro do Sou Mais Vitória.

Os ingressos estão disponíveis na Loja do Leão (nos shoppings Capemi e Lapa), na Estação Rubro-Negra (shoppings Paralela e Salvador Norte), na Loja Leão da Barra (shopping Barra) e Planeta Vitória (shopping Bela Vista).

Além destes pontos, os ingressos também podem ser retirados na bilheterias do próprio estádio de Pituaçu.

adblock ativo