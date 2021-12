Ba-Vi: ingressos do Leão perto do fim; Bahia vendeu 17 mil

De acordo com levantamento parcial de vendas de ingressos para o Ba-Vi, feito na noite desta sexta-feira, 10, pelo consórcio que administra a Arena Fonte Nova, pouco mais de 20 mil bilhetes (dos 45.500 disponíveis) já haviam sido comercializados.

As 1.800 entradas para o torcedor comum do Leão, vendidas pela internet e nos postos da Ticket Mix, acabaram ainda no início da tarde.

No Barradão foram vendidos 1.300 dos 2.500 ingressos destinados ao programa Sou Mais Vitória. A diretoria do clube venderá os 1.200 restantes neste sábado, 11, das 10h às 17h, no Barradão.

Se sobrarem bilhetes neste sábado, eles serão comercializados somente no domingo, 12, no estádio, nas bilheterias do Dique do Tororó (Setor Sul).

Até as 17h30 desta sexta, foram vendidos pouco mais de 17 mil ingressos destinados à torcida do Bahia. Há ainda entradas disponíveis na internet, nos balcões da Ticket Mix e nas bilheterias da Fonte Nova.

adblock ativo