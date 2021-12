Ba-Vi: ingressos de arquibancada estão esgotados

Estão esgotados os cerca de 32 mil ingressos colocados à venda nesta quinta-feira, 22, para as arquibancadas do estádio de Pituaçu, palco do clássico Ba-Vi, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano de 2010.

Segundo a assessoria do clube, restam somente 861 ingressos para as cadeiras, exclusivas para os torcedores tricolores, e serão colocados à disposição da torcida a partir das 8h desta sexta, 23, nas bilheterias do Pituaçu.

Movimentado - O primeiro dia de vendas de ingressos para as finais do Baianão foi movimentado, porém tranquilo, nos dois principais pontos de venda: o estádio de Pituaçu e a sede de Praia do Bahia, na Boca do Rio.

Na sede de praia do tricolor baiano, mandante da partida, o maior movimento de torcedores foi na manhã desta quinta-feira, 22. No início da tarde, a procura já não era tão intensa. Em Pituaçu, como o local está com vários guichês para a venda de ingressos, os torcedores adquiriram suas entradas sem enfrentar filas.

