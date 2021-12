Ba-Vi: ingressos à venda a partir desta quarta-feira

Após um acordo entre Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória, o Ba-Vi do próximo domingo, 11, às 18h30, pela quarta rodada do Brasileirão, será realizado com a divisão de 60% do estádio para a torcida do Bahia e 40% para a do Vitória, e não mais de 90% a 10%, como foi colocado em prática no Campeonato Baiano.

A antiga divisão partia do Estatuto do Torcedor, que exige que o clube mandante disponibilize 10% da carga de ingressos para a torcida visitante. Carga maior, porém, só se o mandante quiser. Sem acordo em 2014, Bahia e Vitória vinham seguindo a lei com rigor.

Como contrapartida ao Bahia, mandante no domingo, o Ba-Vi de volta pelo Brasileirão, a ser realizado no dia 21 de setembro, também será na Fonte Nova e terá uma divisão de 60% a 40%. A torcida do Vitória, mandante da vez seguinte, é que será a maioria no estádio.

Para este clássico de domingo, os bilhetes começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 7, às 9h. Os pontos de venda são os habituais: Fonte Nova e balcões Ticket Mix (shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela) e o site da Arena (www.itaipavaarenafontenova.com.br).

Preços

Os preços seguem os mesmos: Super Norte (torcida do Bahia) a R$ 30, Norte (torcida do Bahia) a R$ 44, Leste (torcida do Bahia) a R$ 50, Setor Visitante (torcida do Vitória) a R$ 44, Oeste Intermediário e Superior (Torcida do Vitória) a R$ 44, Oeste Inferior (torcida do Vitória) a R$ 60 e Lounge Premium (ambas as torcidas) a R$ 140.

A meia entrada, pela metade do preço, também estará disponível. Têm direito a ela estudantes, idosos a partir de 60 anos, deficientes físicos e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Dia 21 de setembro, os preços se manterão. Porém, as torcidas de Bahia e Vitória inverterão a ocupação no estádio. Neste domingo, os sócios do Bahia seguem com o desconto de 50% na compra do bilhete de inteira. Dia 21 de setembro, serão os sócios do Sou Mais Vitória a ter um benefício. Eles entrarão gratuitamente no jogo.

