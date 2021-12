Ba-Vi inaugura Arena Fonte Nova em tarde festiva

Precedido por uma cerimônia de abertura, o clássico entre Bahia e Vitória inaugura em grande estilo a Arena Fonte Nova às 16h deste domingo, 7, em partida válida pela segunda fase do Campeonato Baiano.

Para receber os pouco mais de 40 mil torcedores que esgotaram os ingressos logo no primeiro dia de vendas, o consórcio que administra a Arena promete abrir os portões do novo estádio às 11h30.

Prevista para começar às 14h30, a cerimônia de abertura será conduzida pelo ator baiano Fábio Lago e terá as participações da musa tricolor Cláudia Leitte e da musa rubro-negra Ivete Sangalo, além de outras atrações.

Por ser o primeiro evento da Arena, o Ba-Vi não terá o público máximo de 50 mil pessoas. Para garantir a segurança, 1.200 policiais militares estarão presentes dentro e no entorno do estádio. Por causa do clássico inaugural, o trânsito no entorno da Arena sofrerá modificações e a frota de ônibus será ampliada.

Em campo, Bahia e Vitória, que, no segundo semestre, voltarão a se encontrar na Série A do Campeonato Brasileiro depois de dez anos, medirão forças pela primeira vez em 2013. Enquanto o Bahia, invicto, é líder do Grupo 2 com cinco pontos ganhos, o Vitória lidera o Grupo 3 com nove pontos e tem 100% de aproveitamento no Estadual.

Bahia - Inicialmente sem desfalques, o Bahia iniciou a semana de preparação sem grandes problemas, mas levou um susto na última quarta-feira, 3: o zagueiro Titi deixou o treino com dores na coxa e virou motivo de preocupação.

O defensor foi poupado dos treinos com bola da quinta, 4, e da sexta-feira, 5. No entanto, neste sábado, 6, o Bahia finalizou sua preparação para o Ba-Vi com uma boa notícia: o zagueiro Titi treinou normalmente e está confirmado para o clássico.

Vitória - O rubro-negro teve mais tempo para tentar solucionar o seu maior problema: já iniciou a semana sabendo que o artilheiro Marcelo Nicácio, lesionado no jogo de domingo, 31, contra o Feirense, estaria vetado para o Ba-Vi. A partir de então, o técnico Caio Júnior não escondeu que Dinei era o seu preferido para atuar na linha de frente ao lado do argentino Maxi Biancucchi.

Esta deverá ser, então, a única mudança no time do Leão para a disputa do clássico. Caio Júnior até chegou a testar dupla de ataque formada por Marquinhos e Alan Pinheiro, mas deverá mesmo manter a base do time que ganhou os três jogos que disputou. A grande surpresa rubro-negra poderá estar no banco de reservas: cria do Bahia, Vander foi relacionado e poderá ser uma das opções do treinador para o decorrer do jogo.

adblock ativo