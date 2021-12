Ba-Vi genérico abre as quartas de final

Líder isolado do Campeonato Baiano, com 14 pontos, contra 10 dos gigantes Bahia e Vitória, o Vitória da Conquista inicia nesta quarta-feira, 11, à noite, contra o Bahia de Feira, a luta para chegar às semifinais da competição estadual. E o Bode é favorito neste Ba-Vi genérico diante do Tremendão.

A própria campanha na primeira fase reforça a expectativa de que o Conquista alcance a classificação para encarar o vencedor de Vitória e Colo-Colo. Foi o único time a vencer quatro jogos e, ao lado de Vitória e do próprio Bahia de Feira, ainda está invicto - tem ainda dois empates.

Já o Tremendão não perdeu, mas empatou cinco jogos e venceu apenas um. O time de Feira de Santana precisa vencer para reverter a vantagem do adversário, que joga por dois resultados iguais e faz a partida decisiva em sua casa.

O técnico Nadélio Rocha e os atletas do Bahia de Feira sabem muito bem da responsabilidade que o time tem de fazer prevalecer o mando de campo. "Muita gente reclama de tantos empates, mas isso faz parte do contexto, mesmo a gente sabendo que incomoda muito. Temos ainda problemas de ajuste, que esperamos superar a partir de agora, ainda mais porque só temos duas chances de continuar brigando pelo título", disse Nadélio Rocha.

Os dois times se encontraram na primeira fase do Campeonato Baiano, também no Estádio Joia da Princesa, e o resultado foi um empate em 0 a 0. "Agora tem de ser diferente", falou Nadélio.

adblock ativo