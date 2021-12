Ba-Vi folia: atleta profissional pode curtir o Carnaval?

Não tem como falar de Carnaval e não lembrar de Salvador. A cidade que 'chama gente' no verão tem a maior festa de rua do mundo, que acaba sendo um grande atrativo nesta época, seja para quem é baiano ou para o turista.

E neste período carnavalesco sempre reacende o questionamento de até onde um jogador de futebol, que está com a temporada em andamento, pode curtir a folia?

No primeiro dia oficial da festa na capital baiana, na última quinta-feira, 20, o lateral-esquerdo do Bahia, Zeca, foi filmado em um camarote do Circuito Dodô (Barra/Ondina). Nas imagens que se espalharam rapidamente pela internet, o atleta, que estava de folga assim como todo o elenco, aparentava estar embriagado.

Por conta do ocorrido, o setor de comunicação do Bahia emitiu uma nota. "Após vencer o CSA, quarta à noite, em Maceió, o elenco retornou na sexta, 21, a Salvador, ganhou um dia de folga e voltará a treinar neste sábado, 22, à tarde, no CT Evaristo de Macedo. O próximo jogo só será na próxima quarta. O clube, porém, considera que atletas não devem cometer excessos. O assunto será tratado internamente como deve ser nesse tipo de situação", disse o comunicado.

Como o Esquadrão enfrenta o Nacional-PAR, no Paraguai, pela Copa Sul-Amerericana, na quarta-feira de cinzas, 26, e terá uma viagem longa pela frente, os jogadores só foram liberados na quinta e na sexta-feira. Por isso, o técnico Roger Machado já tinha deixado o seu recado. "Dá para fazer tudo ao seu tempo. Nosso jogo é na semana que vem. A folga dos atletas é para que eles curtam o dia com responsabilidade, depois é foco total", apontou o treinador.

Já no Vitória, os atletas do elenco profissional e do time de transição treinaram até a sexta. Neste sábado, e no domingo, 23, o grupo receberá folga e poderá dar um pulo na folia. Entretanto, nesta semana o técnico Geninho deu um conselho aos seus comandados.

"Não tem folga de Carnaval, mesmo porque jogamos na quinta-feira. Só vou dar uma folga no fim de semana. Pessoal vai ficar vendo o Carnaval na televisão. Dá pra ir lá dar uma olhadinha, mas não dá para curtir o Carnaval, principalmente na parte noturna", apontou o comandante rubro-negro.

"Sábado, provavelmente, quem quiser ver o Carnaval de Salvador mais de perto, tem todo direito. Desde que saiba onde vai curtir, não vai querer sair dentro de uma corda. Procura ir no camarotinho, na casa de um amigo perto do circuito", ponderou Geninho. Vale lembrar que o elenco rubro-negro volta a treinar na segunda, 24, e, na quinta 27, entra em campo para enfrentar o CRB, às 20h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo