Ba-Vi foi a única decisão que superou 30 mil pagantes

O primeiro jogo da final do Campeonato Baiano neste domingo, entre Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova, foi a decisão com maior público presente pelos estádios do Brasil: mais de 30 mil pagantes assistiram o triunfo tricolor por 2 a 0 sobre o rubro-negro.

O segundo jogo com maior público foi o clássico da decisão carioca Flamengo 1 x 1 Vasco, com 20.844 pagantes, e entre Londrina 2 x 1 Maringá, decidindo o Campeonato Paranaense, no estádio do Café com 26.827 pagantes.

