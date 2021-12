Ba-Vi: flanelinhas burlam fiscais e fazem até 'promoção'

Os torcedores rubro-negros e tricolores que foram no último domingo, 21, à Arena Fonte Nova encontraram novos locais regulamentados para estacionar. O primeiro Ba-Vi da série A após dez anos marcou o primeiro dia de regularização da região no entroncamento das ladeiras da Fonte das Pedras (hoje conhecida como Ladeira Fonte Nova) e dos Galés, área tradicionalmente ocupada por flanelinhas em dias de jogos.

De acordo com o fiscal do Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos Automotores (Sindguarda), Ademário Gomes, a regulamentação do local, que sempre pertenceu à prefeitura, estava prevista desde a posse da nova gestão municipal e reinauguração da Arena.

"Agora, só trabalha aqui quem estiver cadastrado na Prefeitura", disse Gomes, responsável pela organização do espaço, que tem capacidade para cerca de 150 veículos. A regulamentação aconteceu duas semanas depois do jogo entre Bahia e Corinthians, no dia 7 de julho, quando A TARDE flagrou dezenas de flanelinhas guardando carros estacionados irregularmente no mesmo local, cobrando R$ 15 por vaga. Agora, os motoristas desembolsam R$ 10 para garantir o lugar.

Apesar da fiscalização, alguns guardadores informais ainda tentavam atrair carros e motos para as vagas, mas eram afastados por agentes da Sindguarda e outros fiscais de trânsito. "Estamos de olho. O pessoal regularizado está trabalhando de farda", afirma Gomes.



Irregulares - Para 'competir' com o estacionamento regular, os flanelinhas foram obrigados a reduzir o preço dos seus serviços. Jansivaldo Conceição, um dos guardadores que trabalhava ontem em frente ao Dique do Tororó, cobrava R$ 5 por vagas de carros e motos. "Vamos atrair os clientes pelo preço mais barato, já que os estacionamentos regulares estão cobrando entre R$ 10 e R$ 35", afirmava ele.

A tática funcionou. Após circular pelo entorno do estádio, o torcedor tricolor Valdemar Neto, que chegou por volta das 15h30, resolveu deixar o carro sob a responsabilidade de Jansivaldo.

"Gostei do preço. Além disso, foi um dos poucos lugares que encontrei com vagas ainda disponíveis a essa hora", conta. Outro torcedor que rodou muito antes de encontrar um lugar foi Manuel dos Santos. "Até procurei estacionamento regular, tentei parar em frente ao estádio mesmo, mas o fechamento da saída do Dique impossibilitou isso, então o jeito foi parar aqui".

O único espaço disponível era uma vaga para deficientes físicos, sinalizada com placa, na qual Manuel estacionou. Outros motoristas também cometeram infrações, muitos chegando a estacionar nas ruas, em espaços proibidos de parada que normalmente estariam sujeitos a guincho. "Nem vi que era vaga preferencial, porque o flanelinha que me indicou. Mas acho que não vai dar problema, porque não há fiscal nessa área", declarou ele, sem rodeios.

De fato, apesar de policiais militares e de viaturas da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) estarem presentes no local, não houve coibição de cobranças por flanelinhas.

