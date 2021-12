Ba-Vi fechará 1ª fase; Colo Colo pode jogar em Conquista

Com regulamento idêntico ao do ano passado, o Campeonato Baiano de 2016 apresenta como curiosidade o fato de o Ba-Vi fechar a primeira fase, dia 13 de março, na Arena Fonte Nova. Os dois jogos da final estão marcados para 24 de abril, um domingo, e 8 de maio, duas semanas depois.

Na tabela, apenas o Colo Colo aparece com mando de campo indefinido. "Quase todos os times procuraram fazer as reformas necessárias nos estádios. Teremos uma situação bem melhor, principalmente na questão do gramado, em Conquista, Feira e Juazeiro. Só em Ilhéus que nada andou", lamentou Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF).

Rodrigues disse que o prazo máximo para conclusão de obras é 15 de janeiro. Caso o Mário Pessoa não esteja pronto, o Colo Colo deverá atuar em Vitória da Conquista.

