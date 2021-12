Ba-Vi e jogos do Baianão são alterados

O Baianão ainda nem começou e já há alterações na sua tabela. O clássico Ba-Vi e dois jogos da dupla tiveram suas datas alteradas. O Campeonato Baiano começa neste sábado, 19, com o confronto entre Bahia de Feira e Jacuipense, às 16h, na Arena Cajueiro.

O Ba-Vi, que estava marcado para acontecer na 5ª rodada no dia 10 de fevereiro, acontecerá no dia 10 de março pela 8ª rodada. Bahia e Jacobina acontecerá no dia 10 de fevereiro, às 16h, na Fonte Nova. O Vitória irá enfrentar o Bahia de Feira, também no dia 10 de fevereiro, na Arena Cajueiro, em Feira, pela 4ª rodada.

