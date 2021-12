Ba-Vi: Duelo entre os técnicos Caio Júnior e Joel Santana

No Ba-Vi deste domingo, 28, veremos figuras bem diferentes nos bancos de reservas das duas equipes. Pelo Vitória, Caio Júnior, 48, representante da nova geração de técnicos, exibirá seus cabelos alinhados e conversa moderada para orientar os atletas. Do lado tricolor, o típico boleirão Joel Santana, 64 anos, estará com os braços apoiados na barriguinha saliente, pronto para bradar com os pupilos quando eles falharem.

Os detalhes pessoais, entretanto, pouco interessam para o clássico das 16 horas, na Arena Fonte Nova. O duelo que promete dar o que falar é o de filosofias de jogo.

Caio tem dado, no Leão, prioridade ao ataque, o que rendeu o 5 a 1 a seu favor no último Ba-Vi e, ao mesmo tempo, derrotas amargas para Botafogo, Juazeiro, Ceará e Mixto-MT.

No Bahia, Joel, famoso por armar sólidas defesas, ainda busca a melhor formação para sua equipe. Mas, nos três jogos desta sua quarta passagem pelo Esquadrão, ele pode se orgulhar de ter levado só um gol.

O curioso é que essa diversidade de estilos já gerou polêmica em 2011, quando Caio Júnior assumiu o Botafogo após a saída de Joel e afirmou que o time estava acostumado a atuar de forma defensiva demais.

Na época, Joel mostrou-se surpreso com a declaração. Às vésperas do clássico, preferiu não polemizar: "Depois disso, não falei mais com ele. Cada uma tem uma maneira de pensar e de jogar".

O semblante sério que veio com o assunto, porém, durou pouco. "Você tá de fofoquinha, né? Quer saber se eu fiquei chateado? Tenho que ficar chateado é com minha mulher, meu filho. Vou ficar chateado com homem?", rebateu, aos risos.

E o bom humor continuou quando ele foi perguntado sobre o tabu em confrontos com Caio. Os dois se enfrentaram três vezes, com dois triunfos para o paranaense e um empate (confira os jogos na peça abaixo). "Parabéns pra ele!", disparou, caprichando na ironia.

O substituto - Com um tom diplomático, Caio preferiu esquecer a polêmica no Botafogo. Porém, não esquece a vez em que substituiu Papai Joel no Flamengo, em 2008. "A saída dele e a minha entrada no Flamengo foram históricas. A equipe tinha perdido um jogo atípico na Libertadores, no Maracanã (3 a 0 para o América-MEX), e assumi na primeira rodada do Brasileiro. O Joel foi muito importante. Depois, ainda dei sequência a um trabalho dele no Botafogo", lembrou.

Sobre o retrospecto dos jogos entre os dois, o técnico do Leão vibrou de forma moderada: "Ganhei mais no duelo? Que bom, mas esse tipo de coisa é a imprensa que cria. Vamos apenas dar sequência a nossas carreiras, cada um na sua".

Da ala dos novos treinadores brasileiros, Caio prefere pregar o respeito ao comandante mais experiente, assegurando que o bom e velho Joel Santana continua perigoso e competente no que faz.

"Tenho total admiração pelo Joel. Respeito muito seu trabalho vencedor. Tenho apenas sete, oito anos de carreira, e ele tem mais de 30. Não tem como comparar", completou (veja os números exatos da carreira de cada um na peça ao lado).

