Ba-Vi deste domingo na Fonte já tem 21 mil lugares ocupados

Ba-Vi na Fonte Nova, válido pelo Brasileirão. Certeza de casa cheia. Tal convicção vem pela quantidade de ingressos já vendidos para o jogo. Até a última quarta-feira, 17, às 18h, já haviam sido adquiridos 12,5 mil bilhetes.

Isso em menos de dois dias de vendas, já que elas começaram somente na terça-feira. Somando-se aos 8,5 mil do Sou Mais Vitória, já são 21 mil torcedores garantidos no Ba-Vi.

Nisso, quatro áreas já se esgotaram: Norte Inferior, Norte Intermediário, Leste Inferior (Bahia e Vitória) e Leste Intermediário (Bahia). A procura por ingressos foi tão positiva que a Arena Fonte Nova, para evitar tumultos e facilitar as compras, decidiu antecipar a comercialização nas bilheterias do estádio.

Na programação original, a Fonte Nova passaria a vender os bilhetes a partir das 8h desta quinta-feira, 18. Contudo, como a demanda nos demais pontos de venda superou a expectativa, as bilheterias da arena começaram a funcionar desde as 14h de ontem.

Bilheteria já aberta - Além da Fonte Nova, também estão sendo vendidos ingressos para o Ba-Vi na internet, pelo site Futebol Card (www.futebolcard.com), e nas lojas Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela. Lá, o expediente vai das 9h até as 22h.

As bilheterias da Fonte Nova, por sua vez, funcionam das 8h às 17h. A Norte é de uso do torcedor do Vitória e a Sul, do torcedor do Bahia. Os vouchers adquiridos no Futebol Card podem ser trocados tanto no estádio quanto na Ticketmix.



No domingo, vale lembrar, as vendas só vão ocorrer nas bilheterias da Fonte Nova.

