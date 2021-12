Ba-Vi de muitas línguas em campo

O Ba-Vi deste domingo, 6, será um clássico de muitos sotaques. Terá o 'baianês' da torcida, o 'carioquês' de Souza e o portunhol de Maxi. Mas também terá espaço para um dialeto novo na rivalidade: o guarani dos paraguaios Wilson Pittoni, do Esquadrão, e Luís Cáceres, do Leão.

Levados pela reportagem para um bate-papo no Dique do Tororó - ponto turístico que eles ainda não conheciam -, em frente à Fonte Nova, palco do jogo às 16h, a dupla mostrou intimidade logo de cara. Os dois desatinaram a falar em guarani, língua herdada dos indígenas e que ainda é bastante falada entre os paraguaios.

O encontro teve direito até a palavrões ensinados na língua para a reportagem. Um autêntico intercâmbio cultural: "falar guarani é bom pra matar a saudade de casa", diz Cáceres.

É justamente esse tempero estrangeiro que os 'gringos' querem trazer para a decisão do Baiano. O Ba-Vi não é novidade para os dois - eles já estiveram frente a frente no 2 a 0 vencido pelo Bahia. A rivalidade também não: Cáceres começou a carreira pelo Cerro Porteño e Pittoni pelo Libertad, clubes tradicionais da capital Assunção.

"Vencia ele em todos os clássicos lá (risos)", provoca Pittoni. "É brincadeira, mas nos enfrentávamos sempre mesmo... O time dele era grande também, mas o Libertad era melhor na época!", explica. Cáceres não deixa barato: "Eu fui campeão várias vezes também!".

Conhecidos distantes

Apesar das três partidas de Pittoni e uma de Cáceres na seleção, eles contam que a única vez em que estiveram na mesma equipe foi pelo Paraguai sub-23, num amistoso contra o México, em março de 2008.

Fora de campo, os dois ainda não se conheciam. Eles não se procuraram nem mesmo depois que Pittoni veio para Salvador, no início deste ano. Cáceres defende o Vitória desde 2013.

A adaptação deles à Bahia (e ao português) segue lenta. "Tem o calor, né? Minha mulher reclama muito (risos)... Mas estou me acostumando", diz Pittoni. "A língua é difícil. Mas, com a ajuda dos companheiros a gente vai melhorando, Hoje, converso tranquilo", conta ele.

"Gosto da Praia do Flamengo e fui à Praia do Forte. Mas a verdade é que a minha família, por ter mais tempo, conhece a cidade muito mais do que eu (risos)", brinca Cáceres, sobre a Bahia. O mesmo vale para o compatriota. "Também fui à Praia do Forte, ver as tartarugas. Mas não tenho tempo de conhecer as outras coisas bonitas daqui", lamenta Pittoni.

Gole de 'tererê'

Na despedida dos paraguaios, uma surpresa: uma troca de telefones, a promessa de saírem juntos e o convite de Pittoni para um gole de 'tererê' - uma bebida à base de ervas servida com água gelada, tradicional no Paraguai - bem ali, no estacionamento da Fonte Nova. "Tererê é muito bom! Trago várias caixas das ervas de lá e estoco tudo em casa", conta Cáceres.

E, em meio à descontratação, o palpite que todo mundo quer saber: quem vai ganhar o Ba-Vi? "A verdade é que no futebol não podemos falar antes do tempo. Vai ser uma grande partida", responde um Pittoni relutante. "O Vitória ainda não conseguiu repetir o que fez no ano passado, mas agora é uma final e estamos prontos", diz Cáceres.

"Eu ouvi demais sobre o que ele fez no ano passado, que foram muito bem aqui (Fonte)", diz Pittoni. "Eu fico feliz por Cáceres, mas agora eu tô aqui. Vamos ver o que vai acontecer nessa final", completa ele.

