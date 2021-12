Ba-Vi de 94: 20 anos de um jogo épico na Fonte

O maior público da história dos Ba-Vis - 97.240 pagantes e mais de 100 mil presentes na antiga Fonte Nova - foi brindado em 7 de agosto de 1994 com um jogo épico. Na decisão do Campeonato Baiano, o Bahia entrou em campo com a vantagem do empate, mas o Vitória conseguiu marcar no primeiro tempo, com Dão, e vencia o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, quando Raudinei igualou o clássico e garantiu o título para o tricolor [ver vídeo abaixo].

A festa final, com justiça, foi do Bahia, porém, o bicampeão encontrou em seu principal rival um adversário que valorizou a conquista. Até mesmo os confrontos anteriores provam que aquele estadual foi bastante equilibrado na disputa entre os gigantes da Boa Terra. Foram 12 Ba-Vis no total, com cinco triunfos para cada lado e dois empates (veja no quadro acima).

No clássico decisivo, um jogo eletrizante. O primeiro tempo começou com o Bahia em cima, apesar da vantagem do empate. Ueslei, Zé Roberto (que havia sido ídolo no Leão) e Paulo Emílio desperdiçaram boas oportunidades de abrir o placar. No entanto, foi o rubro-negro que balançou as redes no finalzinho: Giuliano cobrou falta, João Marcelo dividiu no alto com Advaldo, Pichetti pegou a sobra e cabeceou para a área, Souza tentou afastar de cabeça e a bola sobrou para Dão encher o pé.

O 1 a 0 dava o título ao Vitória. No segundo tempo, as chances se sucederam de lado a lado. Marcelo cabeceou para a defesa de Roger. Fabinho exigiu grande defesa de Jean, que voltou a fechar o gol no chute à queima-roupa de Alex Alves.

Um lance poderia ter modificado a história do clássico, aos 40 minutos. Na dividida com Dourado, Raudinei entrou duro e gerou uma grande confusão. O árbitro mineiro Márcio Resende de Freitas deu cartão amarelo ao atacante, que poderia ter sido expulso. Mas, para sorte do Bahia, ele ficou em campo.

Aos 44, Advaldo deu de cabeça para Souza, que cabeceou para Raudinei, de pé esquerdo, chutar forte no canto direito de Roger. Boa parte da torcida tricolor já havia deixado o estádio, mas os que ficaram fizeram uma festa inesquecível.

Homenagem

O paulista Raudinei Anversa Freire, hoje com 49 anos, participou na terça-feira, 5, de uma noite de autógrafos e na quarta, 6, foi aplaudido pela torcida do Bahia na Arena Fonte Nova, antes do jogo contra o Corinthians.

"É sempre uma emoção renovada estar aqui em Salvador, comemorando aquele que foi o gol mais importante da min ha vida. Fico feliz em sempre receber o carinho e o reconhecimento dos torcedores", disse Raudinei.

Na decisão, o Bahia foi treinado por Joel Santana, que utilizou Jean, Odemilson, Advaldo, Missinho, Serginho, Maciel, Souza, Ueslei, Paulo Emílio, Zé Roberto, Marcelo, Raudinei e Naldinho.

O Vitória do técnico uruguaio Sérgio Ramírez contou com Roger, Rodrigo, Joaõ Marcelo, China, Roberto, Dourado, Giuliano, Ramon, Alex Alves, Dão, Pichetti, Fabinho e Gelson.

Edmilson Ferreira Ba-Vi de 94: 20 anos de um jogo épico na Fonte

