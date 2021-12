Ba-Vi: confusão entre torcidas mancha espetáculo

A chegada da maior torcida organizada do Vitória - Os Imbatíveis - foi marcada por princípio de tumulto no domingo, 25. Um torcedor do Bahia deu início a confusão, quando lançou uma garrafa de vidro contra os rubro-negros. Ninguém foi atingido.

No entanto, a ação desencadeou a revolta dos torcedores do Vitória, que começaram a jogar pedras contra os tricolores que estavam no acostamento da Avenida Pinto de Aguiar, próximo à entrada do fundo do Estádio de Pituaçu.



Uma das pedras quebrou o para-brisa de um carro que estava estacionado na pista. Um torcedor tricolor, que não quis se identificar, falou que os torcedores do Leão jogaram pedras contra pessoas que não tinham nada a ver com o problema. “Tinham várias mulheres e crianças que apenas esperavam pelo início do jogo e que tiveram que se desviar das pedras. Isso é um absurdo”, declarou ele, revoltado.



Cerca de 50 policiais que faziam a escolta dos torcedores, para evitar confronto entre as torcidas, tiveram que intervir. Torcedores do Vitória e do Bahia, supostamente envolvidos, foram revistados, mas foram liberados logo em seguida.

Segundo o comandante do policiamento da área externa de Pituaçu, capitão José Luiz, apenas três pessoas que teriam sido flagradas jogando pedras foram detidas pela polícia. Outros seis integrantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, foram conduzidos pela polícia à 10ª DP (Pau da Lima). De acordo com os policiais, eles foram flagrados com bombas caseiras e rojões no bairro de São Rafael.

Já dentro do estádio, uma bomba caseira explodiu na área ocupada pela Bamor, torcida organizada do Bahia. O torcedor tricolor Elisson Ferreira foi atingido na perna. Ele foi atendido pelos médicos da ambulância dentro do gramado e passa bem.

