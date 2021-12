Ba-Vi: cerca de 5 mil ingressos foram vendidos para domingo

Diferente dos últimos clássicos, o primeiro dia de venda para o Ba-Vi do próximo domingo, 11, na Arena Fonte Nova, foi tranquila até demais. Apenas 5 mil ingressos foram vendidos e ainda tem entradas disponíveis em todos os setores do estádio. Desta vez, em comum acordo, o jogo terá um número maior de visitantes nos dois Ba-Vis do Brasileirão.

No primeiro, como mando de campo tricolor, o Bahia terá 60% do espaço destinado ao seu torcedor, enquanto o Vitória fica com os 40% restantes. No outro encontro, em setembro, a ordem se inverte. O Leão terá a maior parte da Fonte Nova.

O Ba-Vi será mais um teste para a Copa do Mundo. Em reunião na última terça, a PM enfatizou que a segurança será feita de acordo com o padrão Fifa e 545 policiais e bombeiros militares estarão trabalhando no clássico na Arena. O jogo será Às 18h30 e o comandante Batalhão Especializado no Policiamento em Eventos que a colaboração dos torcedores.

"A PM recomenda que os torcedores cheguem cedo ao estádio e colaborem com o policiamento no momento das revistas pessoais, além de não levar fogos de artifício ou outros objetos", disse.

