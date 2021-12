Ba-Vi: cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos

Cerca de 20 mil torcedores já possuem ingressos para o clássico Ba-Vi de domingo, 13, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Bahia tem direito a 90% dos 44.700 bilhetes. Nesta sexta-feira, 11, informou que havia vendido mais de 12 mil, fora os 2,7 mil sócios do programa Arena Tricolor e outros 2,7 mil ingressos dados a patrocinadores.

Já o Vitória comercializou cerca de 2,6 mil de suas 4.470 entradas. As vendas seguem nas lojas Casa do Tricolor (Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Bela Vista, Paseo Itaigara e Villas do Atlântico) para a torcida do Bahia, e na Fonte Nova para ambas.

adblock ativo