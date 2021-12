Ba-Vi: cerca de 15 mil torcedores garantidos no clássico

A expectativa de grande público para o clássico vai se confirmando. Na antevéspera do jogo, aproximadamente 15 mil torcedores já possuem ingressos garantidos.

O Bahia tem direito a 90% dos 44.700 bilhetes à venda. Nesta quinta-feira, 10, ao final da tarde, informou que já havia vendido mais do 8 mil. Contabilizando os cerca de 5 mil que se somam entre sócios do programa Arena Tricolor, que dá entrada no estádio em jogos com mando de campo do clube, e ingressos corporativos, para patrocinadores, são mais 13 mil certos para domingo.

Já o Vitória informou que, nesta quinta, no seu primeiro dia de vendas, que foi restrito aos sócios, comercializou 1.094 das suas 4.470 entradas.

As vendas seguem nesta sexta, 11. Para toda a torcida do Vitória (não mais restrito aos sócios), no shopping Capemi (Iguatemi) aos preços de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Para a do Bahia, na Fonte Nova e nas lojas Casa do Tricolor (Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Bela Vista, Paseo Itaigara e Villas do Atlântico). Preços variam de R$ 15 a R$ 140.

adblock ativo