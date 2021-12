Ba-Vi: cerca de 10 mil ingressos já foram vendidos

Em dois dias de venda, cerca de 10 mil ingressos foram vendidos para o clássico do próximo domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova. O número é ainda maior, se considerados os bilhetes de sócios do Bahia, Arena Tricolor e corporativos. Ainda há ingressos disponíveis e com preços diversos.

Desta vez, a torcida do Vitória terá mais espaço. Ao contrário do último Ba-Vi, no qual só 10% do estádio foram destinados ao visitante, agora 40% estão à disposição dos rubro-negros. No próximo clássico do Brasileirão, em setembro, a situação se inverterá, com o Bahia ficando com 40%.

Para venda pela internet, as entradas estão disponíveis apenas para o torcedor tricolor, que também pode comprar na bilheteria norte da Fonte Nova, além dos shoppings Salvador, Paralela e Lapa. Para os rubro-negros, apenas na bilheteria Sul da Arena, além dos shoppings Piedade e Iguatemi.

