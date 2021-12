Ba-Vi: após briga generalizada próximo ao Dique, 45 pessoas são detidas pela PM

O Ba-Vi deste domingo, 9, era para ser 'da paz', marcado pelo retorno da torcida mista ao estádio. Mas o clima foi bem diferente do lado de fora da Arena Fonte Nova.

A Polícia Miltiar (PM-BA), por volta das 13h30, teve que conter uma briga generalizada entre integrantes de torcidas organizadas. As confusões aconteceram na região do Dique do Tororó e nas proximidades da Ladeira da Fonte.

A PM precisou usar bombas para reprimir a violência. Vários torcedores de ambas as equipes foram detidos.

Segundo a PM, 45 pessoas foram detidas na ocorrência do Dique do Tororó. Entre elas, Gabriel Oliveira, o presidente da Torcida Uniformizada Imbatíveis, do Vitória, e um vice-presidente da Bamor, que não teve o nome divulgado.

Leia na integra a nota da PM

"De acordo informações da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) e Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da Polícia Militar (BEPE), neste domingo, 9, por volta das 13h30, foram acionados para intervir em um confronto entre torcidas antes do início do jogo BAVI, próximo a Ladeiras do Pepino, no Dique do Tororó. Contornada a situação um novo tumulto voltou a ocorrer na Ladeira da Fonte, onde torcedores do Vitória dispararam rojões em direção à torcida do Bahia e após intervenção do BEPE, cerca de quarenta e cinco torcedores do Vitória foram conduzidos para a delegacia especial situada no estádio onde foram apresentados ao Delegado de plantão.Também foram apresentados o presidente da torcida Imbatíveis e o vice-presidente da Bamor por descumprirem o Art. 41-B do Estatuto do Torcedor".

