Ba-Vi acirra a disputa entre mamães torcedoras

Uma feliz coincidência que estimula as mamães baianas que curtem futebol se faz mais uma vez presente. Neste domingo, 11, às 18h30, na Fonte Nova, Bahia e Vitória se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão. Este é o terceiro ano seguido que o dia das mães é marcado por um Ba-Vi.

Difícil achar quem esteja mais feliz com o fato do que as irmãs Vitória e Simone Sacramento. A união entre as duas é ainda mais fortalecida por elas e os filhos serem os remanescentes na Bahia de uma família que se mudou inteira para São Paulo.

A única questão que opõe as irmãs é o futebol. Simone é rubro-negra. Vitória, apesar do nome, é tricolor. Antes de gerar confusão, ela esclarece: "Meus pais se casaram na Igreja da Vitória. Então, minha mãe, religiosa, decidiu que o nome da primeira filha seria Vitória. Isso a contragosto de meu pai, que era Bahia. Para compensar, ele me estimulou a ser uma tricolor fanática", informa. Simone, porém, preferiu o lado rival.

As duas conseguiram fazer seus filhos seguirem suas preferências no futebol. Vitória é mãe de Nicolas, 9 anos. Simone é de Bernardo, 10. A rivalidade é intensa. Simone e Vitória se perturbam toda semana. Amigos inseparáveis, Nicolas e Bernardo seguem o exemplo. Contudo, o amor fraternal conseguiu dar uma volta na briga. O Ba-Vi virou o momento de maior união da família.

"É o único momento em que podemos nos juntar para torcer ao mesmo tempo. Quando o Ba-Vi ocorre no dia das mães, então, é uma graça para mim e minha irmã. O jogo torna nossa festa ainda mais especial. Só preferimos assistir na minha casa e não no estádio porque é a única forma de ficarmos juntos. Eu e meu filho não abrimos mão de ficar na torcida do Bahia. Simone e Bernardo não abrem mão da torcida do Vitória", explica a mamãe tricolor.

No entanto, a rivalidade pega fogo quando a bola rola. No código entre as duas, quem perde se cala. Quem ganha tem direito à festa e às provocações. O curioso é que o placar em dia das mães está empatado.

História

Em 13 de maio de 2012, o 3 a 3 em Pituaçu fez a festa do Bahia, que se sagrou campeão baiano. Já no ano seguinte, o Vitória humilhou o rival: 7 a 3. Resultado que praticamente sacramentou o título estadual.

"Foi o dia das mães perfeito. Comemorava gols, via a alegria de meu filho e podia fazer piadas à vontade. Era sardinha para cá, Jahia para lá... E ainda olhava minha irmã sem palavras, atônita (risos). Admito que eu, meu filho e meu marido somos chatos na hora de gozar o Bahia", divertiu-se Simone.

Vitória, para compensar, traz suas lembranças positivas: "A final de 2012 foi o único Ba-Vi que assistimos separadas. Levei Nicolas para o estádio. Quando o Vitória virou para 3 a 2, ele se acabou de chorar. Deu dó! E o pior é que Simone e o marido começaram a mandar mensagens me perturbando.

Quando o Bahia empatou e foi campeão, a euforia de Nicolas me contagiou. Aí, era hora de devolver as mensagens. Mas, Simone e o marido desligaram os celulares (risos). Eles sempre fazem isso! Não aguentam piadas. De qualquer jeito, ficaram quietinhos (risos), enquanto eu e meu filho fomos curtir o título do Bahia no trio elétrico em Pituaçu".

Com a disputa em 1 a 1, chegou a hora do desempate. "Vai dar Leão. Depois que perdemos este Campeonato Baiano, Ney Franco mexeu no time. Estamos mais coesos e melhoramos a marcação. E a vitória sobre o Fluminense nos deu confiança", diz a mamãe rubro-negra.

A tricolor rebate: "O Bahia está focado, entrosado e em boa fase. Fora que Maxi Biancucchi começou a fazer gols. Agora, ninguém segura! Vamos vencer mais uma. Mas, se não vencer, paciência! Estou pronta para me calar de novo (risos). O mais importante é a festa".

