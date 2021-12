Ba-Vi: 513 policiais reforçam segurança na final do Baianão

A Polícia Militar apresentou o policiamento estratégico a ser empregado no clássico Ba-Vi de domingo, 8, na Arena Fonte Nova. O comandante do Policiamento Regional Central (CPRC-C), coronel Costa Ferreira, e o comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), tenente-coronel Saulo Roberto Santos, confirmaram um efetivo de 513 policiais atuando nas áreas interna e externa do estádio.

A segurança nas vias de acesso e estações de transbordos será reforçada por batalhões de Polícia de Choque e de Polícia Rodoviária, por esquadrões de Polícia Montada, Motociclista Águia e Operação Gêmeos (de repressão a roubos a coletivo).

O anúncio do esquema de segurança foi feito no Quartel do Comando Geral (QCG), nos Aflitos, e contou com a presença de representantes ligados às maiores torcidas organizadas do Bahia e do Vitória.

Também participaram do encontro dirigentes dos clubes, da Federação Baiana de Futebol, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Salvador (Secretaria Municipal de Ordem Pública, Transalvador e Guarda Municipal).

