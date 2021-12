Ba-Vi: 20 mil ingressos foram vendidos para o clássico

Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para segundo Ba-Vi do ano, que será realizado no próximo domingo, 10, na Arena Fonte Nova, às 16h, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.

Mandante, o Tricolor terá apoio integral da Fonte, que, por determinação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), vai receber apenas uma torcida no clássico.

As entradas seguem à disposição da torcida do Bahia em todos os pontos físicos (confira abaixo) e internet. Os valores variam entre R$ 25 (meia) e R$ 140 (lounge premium). Cada torcedor, pode adquirir um total de quatro ingressos por pessoa.

adblock ativo