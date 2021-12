Ba-Vi: 15 atletas do Vitória e 10 do Bahia buscam 1° título

Na festa do título baiano no próximo domingo, 8, independentemente se tricolor ou rubro-negra, um série de jogadores irá celebrar a sua primeira taça como profissional. A final será na Fonte Nova. O Vitória, que venceu a ida no Barradão por 2 a 0, joga podendo perder por até um gol de diferença.

Entre Bahia e Vitória, são 25 atletas que nunca conquistaram um campeonato. Isso sem contar o atacante tricolor Luisinho, que luta por seu primeiro título 'de verdade'. Sua única conquista é a Segunda Divisão Paranaense de 2012, pelo Paraná Clube. Já dos 24 possíveis debutantes (contando como campeão quem tenha participado de ao menos um jogo do campeonato), 15 são do Leão e 10 do Esquadrão. O perfil da turma, porém, é distinto.

O Bahia é o atual bicampeão baiano. Assim, de seus atletas sem títulos, a maioria vem da divisão de base e disputa nesta temporada o primeiro Estadual da carreira. Destaque para o zagueiro titular Éder, além do lateral direito Hayner, que disputa posição com Tinga.

A regra tem exceções, como o lateral esquerdo Moisés, 21 anos, que foi contratado neste ano vindo do Bragantino. Éder comenta a situação sua e do colega, também titular do time: "Quem está chegando precisa começar logo com título para se afirmar. Já quem subiu da base sonha em ser campeão. A taça no domingo será a soma dos desejos presentes em todo o elenco".

No plantel do Vitória, dos que nunca foram campeões, a maioria é formada por atletas que surgiram no clube só no final de 2013, ano do último título do Leão, conquistado em maio. Exemplos são o lateral esquerdo Euller, o volante Marcelo e o coringa José Wellison, único do trio que é titular. Ele vem jogando como ala direito. Outros titulares que podem gritar "é campeão" pela primeira vez são o goleiro Fernando Miguel, que ainda é dúvida para o Ba-Vi, e o zagueiro Ramon, revelado pelo clube em 2015.

Na saída de campo depois do triunfo no jogo de ida, Wellison comentou sobre a chance de ser campeão. "Terá um gosto especial. Sempre sonhei com este momento".

Ansiedade

Para quem busca o primeiro título, o nervosismo e a ansiedade podem atrapalhar. "A ansiedade sempre vai existir, principalmente por ser um clássico e uma final. Mas a gente busca a realização do trabalho que vem sendo feito desde o início do ano", ressaltou o tricolor Éder.

"Acho que minha família e meus amigos estão mais ansiosos do que eu. Mas faz parte, por se tratar de uma final. O importante é ter tranquilidade para domingo fazer um grande jogo", comentou o rubro-negro Ramon.

Dentro e fora de campo, Ramon é conhecido pela sua calma e confiança. Por isso, virou um dos destaques do Leão. Em entrevista ao A TARDE, comentou sobre a importância desta grande final. "Se eu for campeão, vai ser uma alegria imensa. Mas, posso dizer que estou tranquilo. É uma característica que carrego desde as divisões de base".

Depois da derrota no primeiro Ba-Vi, Éder pontou o que será preciso no próximo jogo: mais empenho. "Temos que dar algo a mais. Toda segunda bola tem que ser nossa. Agora é jogo da vida. Nada mais importa a não ser o jogo de domingo".

