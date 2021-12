Ba-Vi: 10 mil ingressos do clássico vendidos

Até a noite desta sexta-feira, 29, cerca de 10 mil ingressos haviam sido vendidos para o Ba-Vi, segundo o Vitória. Na conta não entra a cota de entradas reservadas para os sócios do Sou Mais Vitória. Já os reservados para a torcida do Bahia chegam 1 mil. A cota dos visitantes encerra neste sábado, 30.

Para garantir a segurança no primeiro clássico da final do Estadual, a Polícia Militar colocará 730 oficiais nos arredores do Barradão. O efetivo será reforçado por membros do Esquadrão Águia, Operação Apolo, Operação Gêmeos e da Cavalaria Montada.

O tenente-coronel Saulo Santos recomendou que torcedores cheguem cedo ao estádio e não levem fogos de artifício ou outros objetos que possam causar danos a outros torcedores.

