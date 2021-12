A batalha de nervos tornou-se a tônica dos últimos Ba-Vis. No jogo deste domingo, 11, na Fonte Nova, não foi diferente. O primeiro clássico pela Série A no ano foi mais uma vez marcado pelas jogadas ríspidas e decidido em detalhes.

Ninguém sobrou em campo. Com mais posse de bola, a equipe de Ney Franco voltou a pecar na criação de jogadas, muito por conta da forte marcação. Apesar de mais incisivo, desta vez o Bahia encontrou uma defesa rubro-negra melhor postada que nos clássicos do Baianão.

A partida teve duelos particulares. O maior exemplo ficou para os lances entre o estreante Alemão e o ex-rubro-negro Maxi. Mas a tensão do Ba-Vi explodiria entre dois jogadores que trocaram recentemente de lado: Souza e Uelliton, que discutiram e foram expulsos no segundo tempo.

Num duelo de nervos como o deste domingo, o jogo foi decidido em duas falhas da defesa. Melhor para o Bahia, que ampliou para oito jogos a série sem triunfos do grande rival.





Vitor Villar Ba-Vi: 1º clássico é marcado por jogadas ríspidas

Jogo disputado - O Leão terminou o primeiro tempo com mais posse de bola: 55% contra 45% do Tricolor. A estatística não significou o controle das ações na primeira etapa. Apesar do domínio, o Vitória mal conseguia passar do campo de defesa, pois esbarrava na marcação adiantada do Bahia.

A equipe tricolor se mostrava mais incisiva, e criou melhores chances. Substituto de Lincoln, Pittoni foi o senhor da criação de jogadas. Ele terminou o primeiro tempo com 24 passes certos, líder do time no quesito.

Foi do paraguaio a melhor chance do Esquadrão. Aos 29, após falha do estreante Alemão, Pittoni finalizou à queima-roupa de Wilson, mas o chute parou no reflexo do goleiro Wilson.

Enquanto o Bahia tinha o meia bem, o Vitória tinha Hugo e Caio sumidos na marcação. Sem conseguir criar com a bola rolando, o grande lance do Vitória surgiu em outra falha, agora da defesa tricolor. No escanteio cobrado por Marquinhos aos 39, Lomba tropeçou na perna de Demerson e deixou o gol aberto para Souza marcar.

Na volta do intervalo, Marquinhos Santos abriu o time para buscar o resultado. O treinador foi ousado, colocando o atacante Henrique no lugar do volante Fahel. Ney Franco foi na contramão disso: fechou o time, colocando o volante Josa na vaga do apagado meia Hugo.

As substituições seriam a tona do segundo tempo na Fonte Nova. O Vitória assumiu a postura do contra-ataque, enquanto o Bahia buscou o ataque a todo custo. O Tricolor, no entanto, esbarrou mais uma vez no talento de Wilson, que salvou o Vitória mais uma vez aos 13.

A expulsão de Souza e Uelliton, aos 30, não mudaria o perfil do jogo. O Bahia continuou atacando, até que a insistência deu frutos. Já no fim do jogo, quando o fim do jejum parecia certo, o Leão não conseguiu afastar o cruzamento na área e a bola sobrou com Pará. O garoto ficou com ela na raça e chutou na saída de Wilson, deixando o placar final condizente com o que foi o Ba-Vi.

