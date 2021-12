Azarenka vence com tranquilidade e avança no US Open

A bielo-russa Victoria Azarenka confirmou o favoritismo e atropelou a canadense Aleksandra Wozniak nesta quinta-feira, 29. Em pouco mais de uma hora, a cabeça de chave número 2 fez 2 sets a 0 sobre a adversária, com parciais de 6/3 e 6/1, e avançou à terceira rodada do US Open, último Grand Slam do ano, que está sendo disputado na cidade de Nova Iorque.

Agora, Azarenka enfrentará pela primeira vez outra cabeça de chave nesta edição do torneio. Ela terá pela frente a francesa Alize Cornet, 26.ª favorita, que despachou a croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Com o resultado, Azarenka segue viva em busca de seu primeiro título no US Open. A bielo-russa tem na final do ano passado sua melhor campanha, mas na ocasião acabou apenas com o vice depois de ser derrotada por Serena Williams.

Nesta quinta, Azarenka cometeu muitos erros no saque (foram cinco duplas faltas), mas Wozniak foi ainda pior (cometeu oito duplas faltas) e facilitou a tarefa. A bielo-russa quebrou o serviço da adversária em sete oportunidades e, mesmo longe de seu melhor tênis, não teve dificuldade para fechar.

O dia também foi de vitória tranquila para outras quatro cabeças de chave. Ex-número 1 do mundo e atuou 15.ª do ranking, a sérvia Ana Ivanovic passou pela romena Alexandra Dulgheru em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/1. Pelo mesmo placar, a 21.ª favorita, Simona Halep, derrotou a croata Donna Vekic.

Sétima cabeça de chave, Petra Kvitova, da República Checa, também não deu chances para a sérvia Bojana Jovanovski e venceu por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4. Já a russa Maria Kirilenko, 14.ª entre as favoritas, passeou sobre a portuguesa Michelle Larcher de Brito também em dois sets: 6/3 e 6/1.

adblock ativo