Azarenka bate Ivanovic e vai às quartas do US Open

O US Open conheceu nesta terça-feira a última classificada para as quartas de final da chave feminina. A bielo-russa Victoria Azarenka, cabeça de chave número 2, avançou após bater a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em jogo previsto para acontecer na última segunda, mas adiado por causa das chuvas na cidade de Nova York, onde o último Grand Slam do ano está sendo realizado.

O resultado mantém Azarenka firme em busca de seu primeiro título do US Open. Nas quartas de final, ela terá pela frente a eslovaca Daniela Hantuchova. Apesar do favoritismo, a bielo-russa, número 2 do mundo, não costuma ter vida fácil diante de Hantuchova e venceu apenas dois dos quatro confrontos com a 48.ª do ranking.

Com um dia a mais de descanso, após a chuva atrasar em cinco horas a programação do US Open na segunda e o jogo delas ser adiado, Azarenka e Ivanovic entraram em quadra mostrando todo seu potencial. A cabeça de chave número 13, no entanto, aproveitou melhor as chances e conseguiu fechar a primeira parcial.

A perda do primeiro set pareceu ter acordado Azarenka, que voltou melhor para a sequência, teve ligeira superioridade e empatou a partida. Logo no início da parcial de desempate, a bielo-russa conseguiu uma quebra. Quando sacava para fechar, no entanto, Ivanovic respondeu. Parecia que a partida só seria decidida no tie-break, mas aí foi a vez da sérvia bobear, ceder nova quebra e dar a vitória à adversária.

