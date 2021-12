Ávine completa 180 jogos pelo Bahia e diz estar no melhor momento da carreira

Um dos principais destaques do Bahia na série B deste ano, o lateral esquerdo Ávine tem um motivo a mais para comemorar a goleada sobre o Asa de Arapiraca por 5x1 no último sábado, 23, em Pituaçu. É que, além de marcar um dos gols do Esquadrão na partida, o jogador completou 180 jogos com a camisa tricolor e se tornou o atleta do atual elenco que mais vezes defendeu o clube.

