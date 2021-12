As autoridades cutiribanas voltaram atrás após informar a morte de um torcedor do Corinthians na manhã deste domingo, 18, horas antes da partida contra o Coritiba. O torcedor segue internado em estado grave depois de ter sido agredido durante confronto entre torcidas organizadas dos times Coritiba e Corinthians, na capital paranaense. No perfil oficial no Twitter, o Corinthians informou o erro sobre a divulgação da morte do rapaz:

Após confirmarem a morte do torcedor, as autoridades de Curitiba voltaram atrás e agora afirmam que ele segue em estado grave. — Corinthians (@Corinthians) 18 de junho de 2017

De acordo com o site "Veja.com", a confusão aconteceu por volta das 8h30 nos arredores do estádio Major Couto Pereira, horas antes do início da partida entre Coritiba e Corinthians, que teve início às 11h. Além desse caso, mais sete pessoas ficaram feridas durante o confronto.

Um vídeo que circula na internet mostra o momento da briga. Em uma das imagens, o ônibus da torcida do Corinthians é apedrejado pelos rivais. Em outra cena, o torcedor corinthiano é espancado com pauladas e chutes mesmo já estando caído no chão.

Torcedor do Corinthians foi espancado (Foto: Agência Estado)

Da Redação Autoridades de Curitiba voltam atrás: torcedor do Corinthians está em estado grave

