Autor do "Tema da Vitória" é responsável pela nova abertura do Nordestão

Quem já ouviu o "Tema da Vitória" tocar nas conquistas dos brasileiros nas pistas de F-1 deve reconhecer o toque do Maestro Eduardo Souto Neto na nova versão do tema de abertura da Copa do Nordeste. Isso porque coube ao Maestro a tarefa de dar uma remodelagem na já tradicional música de abertura. [Ouça abaixo]

A música foi remodelada para a edição desta temporada do Nordestão, a pedido do Esporte Interativo, que detém os direitos de transmissão da competição.

O maestro falou sobre como foi o processo para chegar até a versão final, inspirada em características nordestinas. Segundo ele, faltava algo para levantar a torcida.

“Eu gosto muito de futebol e eu procurei fazer uma coisa que fosse exatamente pra cima, porque o tema musical que já existe e que eu acho muito bonito, já tem essa característica toda nordestina naturalmente, já é melodioso e bonito. Faltava aquela coisa para levantar a torcida.”, comentou Eduardo Souto Neto.

A nova versão do tema de abertura pode ser conferida aqui.

