Autódromo da Bahia recebe ordem de serviço para obras

Um terreno de 4.200 m², doado pela prefeitura de São Francisco do Conde, a 66 km de Salvador, dará lugar ao Autódromo Internacional da Bahia. As obras do complexo esportivo que contará com autódromo, kartórdomo, pista de arrancada e de velocidade na terra foram anunciadas na terça-feira, 17, em evento realizado pela prefeitura local.

Anunciado como uma 'assinatura da ordem de serviço para o início das obras do autódromo', o encontro reuniu representantes do governo do Estado, da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Federação Baiana de Automobilismo (FAB).

As obras foram rateadas por vários governos. "Nossa parte foi a doação do terreno e colocar máquinas da prefeitura e emprestadas do Derba para preparar o terreno", explicou o prefeito Evandro Almeida.

Da mesma forma foi especificada a participação do governo do Estado. "O nosso compromisso inicial é com o kartódromo. Vamos investir em torno de 3 milhões de reais", explicou Álvaro Gomes, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Segundo a presidente da Federação Baiana de Automobilismo (FAB), Selma Morais, em maio deste ano já haverá competição de velocidade na terra. "A primeira fase das obras inclui a pista do kart, de velocidade na terra e de arrancada. Acreditamos que até o final de 2015 estaremos com essa fase pronta", afirmou Selma.

Vistoria da CBA

O terreno fica no distrito de Dom João, a 4 km de São Francisco do Conde, e já passou por inspeção da CBA, que aprovou o espaço. "A topografia é diferenciada, tanto vai ser bom para os pilotos como para a segurança e visibilidade do público", avaliou Clayton Pinteiros, presidente do órgão.

A vistoria foi feita pelo uruguaio Jhonny Bonilla, membro da comissão de circuito da CBA. "Comporta todas as modalidades. Crianças aprendem no kart para correr nas outras categorias", projetou Bonilla.

O que mais agradou ao piloto baiano Patrick Gonçalves, da Stock Car, foi a série de declives que, segundo ele, emprestará emoção às corridas e agradará a todos os pilotos.

adblock ativo