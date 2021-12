Australiana Cate Campbell bate recorde mundial nos 100m livre

Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a nadadora australiana Cate Campbell mostrou neste sábado que está em grande forma. Em sua última competição antes da Olimpíada, a atleta de 24 anos bateu o recorde mundial na tradicional prova dos 100 metros livre, em Brisbane.

Campbell obteve a melhor marca do mundo ao registrar o tempo de 52s06, superando os 52s07 que a alemã Britta Steffen registrou em 2009, quando ainda estavam liberados os supermaiôs, banidos pela Federação Internacional de Natação (Fina), em 2010. Por sinal, com o tempo deste sábado, Campbell faturou o primeiro recorde individual da Austrália desde a proibição.

"Aconteceu quando eu menos esperava. As pessoas me perguntaram nestes últimos três anos quando eu iria quebrar um recorde mundial. Agora elas vão parar de me questionar", disse a australiana, que vinha se destacando nos 100 metros desde que se sagrou campeã mundial em 2013, em Barcelona. No Mundial de Kazan, no ano passado, ela obteve a medalha de bronze.

No Rio de Janeiro, Campbell vai buscar seu primeiro ouro olímpico individual. Em Londres-2012, ela se sagrou campeã olímpica no revezamento 4x100 metros. Quatro anos antes, em Pequim-2008, a australiana faturou duas medalhas de bronze, no 50 metros livre e no mesmo revezamento 4x100 metros.

