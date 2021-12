Ausência de estrutura exclui baianos de Nanquim-2014

A delegação brasileira que desembarcou no dia 16 em Nanquim, na China, para disputar os Jogos Olímpicos da Juventude é a segunda maior do torneio, com 95 jovens - perde apenas para os donos da casa, com 123 atletas -, mas nenhum deles é da Bahia.

O estado que mais classificou atletas foi São Paulo, com 28, seguido pelo Rio de Janeiro, com 20. O Sul do país teve uma participação forte, com 23 atletas, enquanto apenas dez jovens das regiões Norte e Nordeste conseguiram aproveitamento olímpico.

Para o diretor da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, a não classificação de atletas baianos para os jogos se dá por conta da idade dos atletas, que vai dos 14 aos 18 anos.

"Para se classificar em uma Olimpíada, seja ela de Jogos da Juventude ou não, você tem que ter índice olímpico. Não temos atletas nessa idade que contemplem o índice, apenas mais velhos. Isso não quer dizer que não temos planos de classificar atletas para o Rio-2016", disse.

Ele salientou que a Sudesb tem parcerias com as federações de atletismo, boxe, desportos aquáticos e canoagem, todas com expectativa de medalha olímpica. Oliveira ainda disse que o formato da educação física nas escolas, especialmente da rede pública, desestimula a prática do esporte.

"As aulas de educação física, que antes eram no turno oposto ao escolar, agora são no mesmo horário das aulas. Isso compromete a evolução do aluno, porque reduz o tempo de contato com a disciplina", explicou.

Falta estrutura

O presidente da Federação Bahiana de Atletismo, og Robson Menezes de Chagas, apontou que outra grande falha da Bahia é não ter estrutura apropriada para os atletas.

"A gente não tem equipamento nenhum para treinar. Hoje temos uma pista de atletismo, no Sesi de Simões Filho, porque a pista da Polícia Militar está em reforma há anos e a do Exército é de polipedra, não serve para nós", desabafou.

Apesar de não ter classificado atletas para os Jogos da Juventude, o presidente se mostrou confiante com uma atleta em especial para o Rio-2016. "Gabriela Vita é, sem dúvida, uma esperança para Bahia, uma menina com grande potencial nas provas de velocidade".

