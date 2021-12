Aulas gratuitas de futebol feminino serão realizadas no Estádio de Pituaçu

Escolas estaduais e municipais de Salvador, localizadas no entorno do Estádio de Pituaçu, começaram a ser visitadas nesta segunda-feira, 9, para divulgação e inscrição ao 'Projeto Esporte na Cidade', com oferta de 150 vagas exclusivas e gratuitas para o público feminino.

O projeto está em seu nono ano e já atendeu milhares de crianças em diversas modalidades esportivas. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 14h e das 14h às 17h, no Estádio de Pituaçu, sempre no horário de contraturno escolar das alunas.

