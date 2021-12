Aulão gratuito ensina zumba em Patamares

Zumba, o ritmo que tem conquistado adeptos em Salvador, vai animar os soteropolitanos neste sábado, 6, em Patamares. Em um aulão aberto ao público, professores vão combinar a música latina e internacional com um treino divertido. O evento será realizado a partir das 9 horas no deck superior do Boteco do Caranguejo. A inscrição é gratuita e será realizada no dia da aula por ordem da chegada. O evento é promovido pela academia Alpha Fitness.

