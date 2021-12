Quem tem interesse em conhecer a arte de defesa pessoal Krav Maga pode aproveitar a aula gratuita que será ministrada neste domingo, 16.

O curso será realizado na Academia Vilas Fitness, em Vilas do Atlântico, das 8h30 às 12h30. Interessados devem se inscrever na secretaria do estabelecimento. As vagas são limitadas.

A atividade é em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado no último dia 8, e acontece simultaneamente em todas academias da América do Sul, onde a Federação Sul Americana de Krav Maga atua.

Da Redação Aula gratuita ensina técnica de Krav Maga

adblock ativo