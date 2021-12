Aubameyang marca três e Borussia vence no Azerbaijão pela Liga Europa

O Borussia Dortmund superou um início de jogo irregular e contou com dia inspiradíssimo de Aubameyang para derrotar o Qabala nesta quinta-feira, mesmo fora de casa. O gabonês marcou três vezes e foi o nome da vitória por 3 a 1, no Azerbaijão, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O resultado manteve a invencibilidade do Borussia, que chegou aos sete pontos e garantiu a ponta do grupo por mais uma rodada. No dia 5 de novembro, volta a campo pela competição, justamente para receber o Qabala, que tem um ponto. PAOK (dois pontos) e Krasnodar (três) ainda se enfrentam nesta quinta pela terceira rodada do Grupo C.

Apesar do resultado, o início de jogo foi bastante complicado para o Borussia, que viu um Qabala inspirado perder chance atrás de chance. O brasileiro Dodô quase marcou aos sete e aos 11, sendo que nesta segunda vez chegou a vencer o goleiro Weidenfeller, mas Ginter salvou em cima da linha.

Somente aos 23, Aubameyang levou perigo pela primeira vez, mas chutou para fora. Sete minutos depois, no entanto, não teve jeito. O gabonês recebeu fora da área, ajeitou e bateu com estilo, no ângulo, sem chance para Bezotosny. Aos 37, ele mesmo aproveitou bom passe de Kagawa e tocou na saída do goleiro para ampliar.

A desvantagem desanimou o Qabala, que voltou sem o mesmo ímpeto para o segundo tempo. O Borussia Dortmund, então, aproveitou para matar a partida. Aos 26 minutos, Bender finalizou após cobrança de escanteio, Bezotosny defendeu, mas a sobra ficou com Aubameyang, que marcou seu terceiro. No fim, de tanto insistir ao longo dos 90 minutos, Dodô ainda descontou nos acréscimos, após bate-rebate na área.

adblock ativo