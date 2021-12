Atuações do Ba-Vi: Kanu é o cara do clássico e Tiago frusta torcida

Em jogo bem movimentado neste domingo, 9, o Vitória venceu o primeiro Ba-Vi do ano, na Arena Fonte Nova, com gols Cleiton Xavier e Kanu. Alan Costa fez contra para o Bahia. Os rivais voltam a se enfrentar no dia 27 deste mês, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O jogo não tinha tanta importância para o Baianão, já que as duas equipes estavam classificadas para as semifinais. Mesmo assim, o que se viu em campo foi um jogo pegado e jogadores com os nervos à flor da pela.

O destaque da partida foi o zagueiro Kanu, que deixou o dele de cabeça e ganhou quase todas as disputas na defesa. Por outro lado, Tiago estava "pilhado" demais e foi expulso no comecinho da segunda etapa, antes que o Bahia esboçasse qualquer reação.

Confira as notas da partida:

BAHIA

Anderson: não teve culpa nos gols. Fez algumas boas defesas quando o jogo ainda estava 2 a 0. Nota: 6

Eduardo: mal defensivamente, principalmente no primeiro tempo. Mas foi a válvula de escape quando o tricolor já jogava com um menos. Criou jogada do gol: Nota 6,5

Tiago: uma piores partidas do camisa 3 pelo tricolor. Muito disso pela expulsão boba no início do segundo tempo, após acertar André Lima com o braço. Atrapalhou uma possível reação do Bahia. Nota: 3

Éder: não comprometeu. Nota: 5,5

Armero: começou partindo para o ataque, mas não encontrou tanto espaço. Foi o mais lúcido na defesa. Nota 6

Renê Junior: não teve uma tarde feliz; perdeu a disputa no primeiro gol. Nota 4,5

Juninho: errou muitos passes e praticamente não criou oportunidades. Chegou apenas em duas boas cobranças de falta. Muito pouco para o que dele se espera. Nota 5,5

Régis: melhor jogador do Bahia na temporada, não estava em um dia inspirado. Foi substituído no segundo tempo. Nota 5

Allione: praticamente não tocou na bola. Foi substituído no início do segundo tempo, quando Guto precisava recompor a defesa que ficou com um a menos. Nota: 4

Edigar Junio: apagado no primeiro tempo, cresceu na etapa complementar pelo lado direito. Mostrou falta de ritmo no final. Nota 6

Hernane: discreto. Pouco incomodou a defesa rubro-negra. Nota 4,5

Lucas Fonseca: entrou no segundo tempo e ainda arrumou confusão com Kanu. Levou amarelo. Nota 5,5

Zé Rafael: substituiu Régis, mas pouco criou para mudar a partida. Vem caindo de produção ao longo da temporada. Nota 5

Gustavo: entrou no finalzinho e não teve nenhuma oportunidade de gol. Poderia ter tido mais tempo de jogo. Sem nota

Téc: Guto Ferreira: escalou o que tinha de melhor à disposição. Time estava bem postado, mas não criou grandes oportunidades de gol. Precisa corrigir o problema aéreo do sisteme defensivo. Também não brilhou nas substituições. Nota 5,5

VITÓRIA

Fernando Miguel: fez boas defesas em cobranças de falta de Juninho. Não teve culpa no gol. Nota 7

Patric: com muita classe, deu a assistência para o primeiro gol. Foi ofensivo como de costume. Nota 7

Kanu: verdadeiro Leão! ganhou todas as dividas contra os atacantes do rival. Ainda deixou o dele de cabeça. Melhor em campo. Nota 8

Alan Costa: foi abaixo do que vinha produzindo e ainda teve azar no lance do gol contra. Nota 5,5

Geferson: bem no primeiro tempo, inclusive participando das jogadas ofensivas. Sofreu no segundo tempo com as subidas de Eduardo e Edigar Junio pelo setor. Nota 6

Willian Farias: não apareceu tanto na frente, mas protegeu muito bem a defesa e fez com eficiência a saída de bola. Nota 6,5

José Welison: vinha fazendo boa partida antes de sentir uma lesão. Nota 6,0

Cleiton Xavier: um dos mais questionado do time titular, fez o gol no final do primeiro tempo para ganhar moral. De fato, teve atuação mais regular, levando em consideração os últimos jogos. Nota 6,5

Gabriel Xavier: não brilhou, mas, com muita entrega, ajudou bastante o time. Criou a jogada do primeiro gol. Nota 6,5

David: infernizou a defesa do Bahia pelo lado direito do ataque. Caiu de rendimento no segundo tempo. Nota 6,5

André Lima: perdeu um gol na marca do pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0. Pode produzir mais. 6.0

Bruno Ramires: entrou e manteve a regularidade de José Welison. Nota 6,0

Jhemerson: tido como arma secreta de Argel, entrou quando o jogo estava praticamente decidido. Tentou puxar contra-ataques mas não obteve sucesso. Nota 5,5

Paulinho: mais uma vez perdeu um gol de cara com o goleiro. Também vacilou em alguns lances simples. Nota 5,5

Téc: Argel Fucks: a estrategia de jogar no erro do adversário funcionou bem. Vitória fez partida tática perfeita, até o segundo gol. Com a vantagem, o rubro-negro teve dificuldades em controlar o jogo e viu o jogo, que parecia ganho, quase terminar em um empate frustante. Mas o bônus é positivo pela evolução da equipe. Nota 6,5.

Atuações do Ba-Vi: Kanu é o cara do clássico e Tiago frusta torcida

