Atrações esportivas são destaques no Festival da Primavera

O Festival da Primavera movimentará a cidade neste final de semana. Além das atrações musicais, gastronômicas e apresentações de dança, o evento receberá edições de diversas atrações esportivas em bairros diferentes da capital.

Neste sábado, 23, será a abertura da Copa Dente de Leite e da Copa das Ligas, a partir das 9h, no Estádio de Pituaçu. Os times serão formados por adolescentes com idade entre 12 a 14 anos, que estão matriculados nas redes municipal e particular de ensino, no projeto de Iniciação Esportiva de Salvador (Iessa) ou que fazem parte de escolinhas de futebol.

Além do evento, o público também poderá conferir a abertura da 1ª Edição da Copa das Ligas, que terá a participação de 320 atletas distribuídos em 16 equipes, a partir de 16 anos.

Em todo o final de semana, acontecerá na praia de Stella Maris a etapa baiana da Copa de Surf Salvador: Futuros Campeões, com a presença do campeão mundial de surfe de 2015, Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho. Serão disputas em quatro categorias: sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16.

O Aloha Spirit Festival, maior festival de esportes aquáticos da América Latina, ocorrerá na Praia do Porto da Barra, das 8h às 17h, no sábado, 23, e no domingo, 24.

As crianças terão a chance de se divertir bastante na Barra, das 9h às 17h, no domingo, onde será montado um Minicircuito Infantil de Bike ao lado do Farol.

Cicloturístico e Ciclofotográfico

O festival conta também com o Passeio Cicloturístico da Primavera. Centenas de ciclistas se reunirão no domingo, 24, em um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade. Com largada às 8h, da entrada do Colégio Imeja, na Boca do Rio, os ciclistas vão passar pela orla atlântica da cidade até chegar à Igreja do Bonfim, num trajeto de 25 km.

A avenida Professor Magalhães Neto ficará parcialmente fechada no domingo, 24, para o encontro dos amantes da bike. O bloqueio será das 7h às 17h e o público poderá ir com suas bikes, patins e skates para diversão. Durante o evento, haverá o projeto "Ruas de Lazer", na mesma avenida, levando jogos, brincadeiras infantis e animação das 7h às 17h.

O Concurso CicloFotográfico Salvador Vai de Bike reunirá 60 ciclistas, no domingo, 24, a partir das 9h, para uma visita guiada pelo Centro Histórico, partindo do Campo Grande. Os participantes terão que formar duplas e produzir belas imagens para concorrer a prêmios.

